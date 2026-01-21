MAGAZİN

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı

İş dünyasının tanınan isimlerinden İzzet Özilhan’la 14 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Yasemin Ergene, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Boşanmanın ardından lüks bir siteye taşınan Ergene yeni evinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü ismin yeni evi çok beğenildi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 1

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villadan taşındı.

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 3

KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

İki kızıyla birlikte kendine yeni bir sayfa açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Yasemin Ergene'nin aylık kirasının tam tamına 20 bin dolar olduğu iddia edildi.

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 4

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 5

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 6

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 7

Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı 8

Yasemin Ergene
