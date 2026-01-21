Boşandıktan sonra lüks siteye taşındı! Yasemin Ergene yeni evini paylaştı

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villadan taşındı.

KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

İki kızıyla birlikte kendine yeni bir sayfa açan Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Yasemin Ergene'nin aylık kirasının tam tamına 20 bin dolar olduğu iddia edildi.