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Arzu Yanardağ'ın kızı annesinin boyuna geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Rol aldığı filmlerle, bir döneme damga vuran isimlerden oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medya sayfasından kızıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Arzu Yanardağ'ın kızı annesinin boyuna geldi

41 yaşındaki oyuncu Arzu Yanardağ kızı Alara ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak duygusal bir not düştü. İşte Yanardağ’ın o paylaşımı: “Ve sen..gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” ifadelerini kullandı.

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Ali Serter'le 4,5 aylık hamileyken evlenen Arzu Yanardağ, 2006'da kızları Alara Maya'nın doğumundan üç ay sonra boşanma kararı almıştı.

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Yanardağ, ayrılığın ardından verdiği bir röportajda, "Kendimi her şeye sıfırdan başlıyor gibi hissediyorum ama bana üç ay önce hediye edilen bir varlıkla... Alara Maya ile... Bana daha önce hiç kimsenin bakamadığı kadar anlamlı gözlerle bakıyor. Ne kadar zorluklarla da uğraşsam, ne kadar yorulsam da onu kucağıma aldığım anda, onun kokusunu duyduğum an bütün üzüntülerim, yorgunluklarım yok oluyor..." demişti.

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İşte Arzu Yanardağ'ın şimdi 13 yaşında olan kızı...

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