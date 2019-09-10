MAGAZİN

Arzu Yanardağ Yaralı Kuşlar'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2019 21:46 | Son Güncelleme

Kanal D’nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen günlük dizisi Yaralı Kuşlar’a ünlü oyuncu Arzu Yanardağ dahil oldu.

Arzu Yanardağ Yaralı Kuşlar'da hangi rolde oynayacak?

Bir buçuk yıl aradan sonra Yaralı Kuşlar ile ekrana dönen güzel oyuncu dizide Hülya karakterine hayat verecek.

Yanardağ, Hülya karakteri ve kariyeri ile ilgili şunları söyledi:
"Günlük diziler, haftalık dizilerden daha zor. Fakat, setin eğlenceli ve çok keyifli geçtiğini bildiğim için, bu rol bana önerilince çok mutlu oldum. Kişiliğimle ters ama oyunculuk kariyerimi geliştireceğinden, hemen kabul ettim.Kolay bir rol olmayacağını biliyorum. Geçen sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda ‘Yankı’ isimli oyunda rol alarak sahne ve oyunculuk deneyimimi geliştirme fırsatı yakalamıştım. Tiyatro beni besleyen ve oyunculuğumu geliştirme imkanı bulduğum bir alan. Ancak ekranlarda olmayı da çok özledim. İzleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum."

5d77443a40201124e4c4a844

Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün 16.00 Kanal D’de..

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Afili Aşk'a sürpriz oyuncu! Hazım Körmükçü hangi rolde oynayacak?Afili Aşk'a sürpriz oyuncu! Hazım Körmükçü hangi rolde oynayacak?
Sevilen isim Güldür Güldür'e geri döndü! Sevilen isim Güldür Güldür'e geri döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaralı Kuşlar arzu yanardağ

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kadın'a damga vuran kavuşma sahnesi!

Kadın'a damga vuran kavuşma sahnesi!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

Canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul yeni sezon ilk bölümü ne kadar izlendi? İşte reyting sonuçları

Sevilen dizi ekranlara zirvede döndü!

Afili Aşk'a sürpriz oyuncu! Hazım Körmükçü hangi rolde oynayacak?

Afili Aşk'a sürpriz oyuncu!

Aylin Kontente yeniden Güldür Güldür'de

Sevilen isim Güldür Güldür'e geri döndü!

Yasak Elma'da öldü sanılan Ender böyle geri döndü! Yasak Elma 48. son bölüm final sahnesi izle!

Yasak Elma'da öldü sanılan Ender böyle geri döndü!

Seksenler oyuncularının eğlenceli anları! Seksenler yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Seksenler oyuncularının eğlenceli anları!

Zalim İstanbul'da Nedim'e ne oldu? Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Zalim İstanbul'da Nedim şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.