YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Oyuncu, eski manken ve heykeltıraş Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi İstanbul’da Tophane-i Amire, Ankara’da CerModern’in ardından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Oyuncu, eski manken ve heykeltıraş Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi İstanbul’da Tophane-i Amire, Ankara’da CerModern’in ardından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılıyor. Sergi, 3 Mart Salı günü sanatçının katılımıyla yapılacak söyleşinin ardından açılacak.
14 yıl önce oyunculuk kariyerini geride bırakarak heykel sanatına yönelen Arzum Onan’ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu’ vurguladığı heykellerden oluşan ‘Kadın’ isimli ikinci kişisel sergisi, İstanbul ve Ankara’nın ardından Antalyalı sanatseverle buluşuyor. Daha önce İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi ve Ankara’da CerModern Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi Antalya’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılacak. İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşecek serginin açılışı 3 Mart Salı günü sanatçının katılımıyla gerçekleşecek söyleşinin ardından gerçekleştirilecek. Sergi, 29 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.
Kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiren Arzum Onan’ın, sergiyle kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere kendince işaret etmek, dokunmak arzusu taşıdığını söyledi.

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Antalya Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:15
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Damla Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Duygu Topluk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.