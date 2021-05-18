Arzum’dan 2021’in ilk üç ayında 25,9 milyon TL net kâr

İSTANBUL(AA) - Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının ilk üç aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde 202,5 milyon TL gelir açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net kârını yüzde 534,2 artıran şirketin net kârı 25,9 milyon TL oldu.

Aralık 2020’de halka arz olan Arzum, yılın ilk üç ayında 40,4 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti. Arzum Ocak-Şubat-Mart 2021’de 202,5 milyon TL satış gerçekleştirirken, geçen yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 75,3 oranında artırdı. Geçen yıl 9,1 milyon TL olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu da yüzde 245 artışla 31,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin her geçen gün güçlenen bir finansal yapısı olduğunu belirterek, 4 yıldır kaydedilen büyümenin (YBBO) yüzde 38,3’ü aştığını kaydetti.

Çoklu satış kanalı modeli ile büyümeye devam ettiklerini belirten Zadil, “Her yıl olduğu gibi bu yıla da; istikrarlı, sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile başladık. Başarılı bir 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 32,5 brüt kar marjı, ve yüzde 20 esas faaliyet kar marjı elde ettik. Yılın ilk üç ayı itibarıyla özkaynak karlılık oranımız yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken öz kaynak büyüklüğü ise 158 Milyon TL’yi aştı. Pandemi gibi zorlu bir sürece rağmen hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üstünde bir sonuçla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.