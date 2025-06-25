AS gazetesinin Arda Güler anketi herkesi şaşırttı! İspanyollar açık ara Arda Güler dedi...

Teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişi sonrası Real Madrid'de Milli futbolcu Arda Güler için yeni bir sayfa açıldı. Genç futbolcu özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca'ya karşı oynanan maçta gösterdiği performans ve attığı golle tamamen kendini ispatladı.

AÇIK ARA ‘EVET’

İspanyol basınından AS gazetesi, "Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı?" başlıklı bir anket açtı. Ankete katılanların yüzde 86'sı "Evet" diyerek Arda Güler'e güvendiğini ve milli futbolcunun maçlara ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtti. %14’lük kesim ise "Hayır" cevabını vererek genç oyuncuya henüz daha güvenmediklerini belirtti.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ ARDA İÇİN…

Geçtiğimiz yıl İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti döneminde fazla forma şansı bulamayan ve hakkında çıkan ayrılık iddiaları çıkan Milli yıldız Arda Güler, tüm rüzgarı tersine çevirdi. Xabi Alonso'nun yeteneğine inandığı milli futbolcunun artık Real Madrid'den ayrılması gündemde değil.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol çalıştırıcı, genç yıldız Arda Güler'in bu sezon daha fazla forma şansı bulacağını vurgulamıştı. Alonso, "Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum," ifadelerini kullanmıştı.