Aşağıpınar'daki 8 bin yıllık köy yaşamı "zaman tüneli" ve açık hava müzesinde tanıtılacak

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde Aşağıpınar arkeolojik kazılarında elde edilen bulgular, ören yerindeki "zaman tüneli" ile açık hava müzesinde gelecek kuşaklara aktarılacak.

Asilbeyli köyü yolunda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında 1993 yılında başlatılan çalışmalar bu yıl sona erdi. Çalışmalarda, Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izleri ortaya çıkarıldı.

Kazılarda elde edilen bulguların tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve IPA - Sınır Ötesi iş birliği programından sağlanan 2 milyon 600 bin liralık bütçe ile "Açık Hava Müzesi ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Projesi" çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında bölgede ziyaretçi karşılama merkezi ile ahşaptan "zaman tüneli" hazırlandı.

Kaba inşaat çalışması tamamlanan "zaman tüneli"nde, kazılarda elde edilen bulgular sergilenecek.

Açık hava müzesine ise bölgede köy yaşamını anlatan insan, hayvan, araç ve gereçlerden oluşan maketler yerleştirildi.

Bölgede aynı zamanda 2 samanlıkta da köy yaşamı tanıtılıyor.

Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, proje ile M.Ö 6 binli yıllardaki köy yaşamının geleceğe aktarılacağını söyledi.

Trakya'nın tarihi açısında Kırklareli'nin büyük öneme sahip olduğunu belirten Şen, Profesör Dr. Özdoğan'ın 28 yıllık çalışması ile Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izlerinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin köy toplumunun ve köy insanının geçmişteki yaşam biçimi anlamında ip uçları verdiğini anlatan Şen, "Aşağıpınar, insanlığın ortak kültür mirası, köy yerleşim yeri, köy toplumunun ilk örneği diyebiliriz. Anadolu'dan gelen köy yerleşim toplumunun burada belirli bir dönem devam ettikten sonra Avrupa'ya ve farklı bölgelere taşındığını biliyoruz." dedi.

– "Aşağıpınar turizm destinasyonu haline gelecek"

Aşağıpınar'ın insanlığın ortak kültür mirası açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Buraya gelen ziyaretçiler o dönemin insanının yaşam biçimi, canlıların özellikleri hakkında bir bilgi sahibi olacaklar. Nasıl Anadolu'nun Göbeklitepe'si çok önemliyse Trakya'nın da Aşağıpınar ören yeri çok önemli. Burada sulak alanlar, maketler, zaman tüneli ve o dönemin çıkan eserlerini sergileyeceğimiz alanları oluşturarak çok özel bir proje çalışması gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum."

Şen, Aşağıpınar'ın çalışmalar tamamlandığında tam manasıyla bir turizm destinasyonu haline geleceğine inandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aşağıpınar ören yerinde Avrupa Birliği İPA projesiyle altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. 'Zaman tüneli' oluşturduk. Eserlerin sergileneceği alanları oluşturmuş durumdayız. Aynı zamanda Trakya Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz proje ile ziyaretçi karşılama merkezini tamamladık. İkinci ve üçüncü etap projeyle birlikte süreci tamamlayarak yakın bir gelecekte burayı Kırklareli turizmine, bölgemizin kültür envanterine en güzel şekilde kazandırmak en büyük amacımızdır."

