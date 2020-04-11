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Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Football Ghana'nın haberine göre; Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah (31), Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor iddiası

Sezon sonu Inter’den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelen Ganalı sol bekin bu nedenle Hoffenheim’ın teklifini reddettiği belirtildi.

OZAN İYİ SEÇENEK

Crystal Palace’ın Ozan Tufan ısrarı bitmedi. “the4thofficial.net” sitesinin yaptığı yorum haberde, Ozan’ın mutlaka transfer edilmesi gerektiği vurgulandı. Milli oyuncunun uygun maliyetli ve kaliteli olduğu belirtildi.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Kwadwo Asamoah Fenerbahçe Galatasaray

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