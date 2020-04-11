Asamoah Fenerbahçe'ye geliyor iddiası

Sezon sonu Inter’den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelen Ganalı sol bekin bu nedenle Hoffenheim’ın teklifini reddettiği belirtildi.
Crystal Palace’ın Ozan Tufan ısrarı bitmedi. “the4thofficial.net” sitesinin yaptığı yorum haberde, Ozan’ın mutlaka transfer edilmesi gerektiği vurgulandı. Milli oyuncunun uygun maliyetli ve kaliteli olduğu belirtildi.
(AKŞAM)
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