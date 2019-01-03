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Asamoah Gyan kampta yok

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ikinci yarısı için bugün Antalya'da ilk idmanını yapan Kayserispor'da Asamoah Gyan ile birlikte 9 futbolcu kampa katılmadı.

Asamoah Gyan kampta yok

13 Ocak 2019 Pazar'a kadar Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdürecek Kayserispor, bugün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezrinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı Kırmızılı takımda 2'si sakat 9 futbolcu kampa katılmadı.

Oğuzhan Berber ile Sakıb Aytaç sakatlıklarından ötürü kamp kadrosunda yeralmazken, 7 yabancı futbolcu ise henüz kampa katılmadı. İzinli görülen Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Bernard Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets akşam saatlerinde Antalya'ya giderek sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geçecek. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın kampa dahil olacağı öğrenildi.

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asamoah gyan Spor Toto Süper Lig antalya Kayserispor

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