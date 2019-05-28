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Asamoah Gyan Kayserispor'a ikinci kez haciz gönderdi!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, haciz şoku yaşadı. Sezonu mutlu noktalandırmanın keyfini yaşayan sarı kırmızılı kulüp, Gyan’ın haciz girişimi ile şok oldu.

Asamoah Gyan Kayserispor'a ikinci kez haciz gönderdi!

Sarı kırmızılı kulüp ile olan 2 yıllık sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, alacağı olan 435.000 Avro ücretin uzun süredir ödenmemesinden ötürü avukatı aracılığıyla kulübe haciz gönderdi.

Kulüp avukatı Orhan Taşçı’nın devreye girmesi ile haciz işlemi sona erdi ve ödeme için ikinci kez süre istendi.

Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 4 gole imza atan Asamoah Gyan, geçtiğimiz günlerde aynı alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla haciz mektubu göndermiş ve ödeme için kendisine süre verilmişti.

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EROL BEDİR: ÇOK CİDDİ BORCUMUZ VAR

Spor Toto Süper Lig'de 2,5 sezondur İstikbal Mobilya Kayserispor başkanlığı yürüten Erol Bedir, geçmişten gelen çok ciddi borçlar olduğu izin rahat hareket edemediklerini söyledi.

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayarak başarılı bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erol Bedir, "Transfer tahtamız kapalı idi. Elimizdeki kadro ile ancak bu kadar başarabildik. Bize verilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya gayret ettik" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor borçlu bir kulüp. Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. Bankalardan alınan ciddi paraların faizleri var. Gelecek sezon için herkes taşın altına elini koymalı. 2 senedir benim katkılarım var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz" yorumunda bulundu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor asamoah gyan Erol Bedir

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hepsi patladı ekonomik kriz her sektörü vurdu bir tek yandaşlar hariç
fikret orman ve goksel gumusdag ile galatasarayin kuyusunu kazacagina kulübün borçlarıyla ilgilenseydin böyle olmazdi.
Beşiktaş demiyo denyo Kayserispor diyo haberi gözünle oku
o kadar futbolcu satınız zamanında hani parası
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