SPOR

Asamoah Gyan siftah yaptı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Asamoah Gyan siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'de 16.haftada Akhisarspor'u tek golle mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor'da Asamoah Gyan'ın golü konuşuluyor. Son 2 haftada aldığı puanlar ile kümede kalma adına çok önemli adımlar atan Kayserispor'da Asamoah Gyan, bu sezonki ilk golünü attı.

Akhisarspor maçının 70. dakikasında kaptan Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olan ve 75. dakikada da Varela'nın ortasında iyi yükselip kafa vuruşu ile golünü atan Asamoah Gyan, takımının 3 puanı aldığı gole imza koymuş oldu.

Kayserispor forması ile ligde Yeni Malatyaspor maçında 14 dakika, Göztepe maçında 22 dakika, Çaykur Rizespor maçında 11 dakika, Ankaragücü maçında 6 dakika, Trabzonspor maçında 6 dakik ve Akhisarspor maçında 25 dakika forma şansı bulup toplamda bu sezon 84 dakika sahada kalan Asamoah Gyan 1 gole imza koydu.

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor asamoah gyan

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