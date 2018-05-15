Asamoah, Inter'e imzayı atıyor

Sezon başından bu yana adı sık sık Galatasaray'la anılan Kwadwo Asamoah ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminin ardından Inter'in yakın takibe aldığı Ganalı yıldız futbolcu, başkent ekibine transfer olmak üzere... Inter için sağlık kontrolünden geçecek olan Asamoah, Haziran'ın sonunda Juventus'taki sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak.

Juventus'la yollarını ayıracak olan Asamoah'ın bonservisi elinde olduğundan dolayı Inter, bu transfer için siyah-beyazlı kulübe herhangi bir ücret ödemeyecek. Adı Inter ve Galatasaray dışında birçok farklı kulüple geçen ve bir anda transferin en gözde isimlerinden birine dönüşen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 26 resmi maçta forma şansı buldu.

Ganalı yıldız için daha önce yoğun mesai harcayan Galatasaray, transferden sonuç alamayınca Inter'in Japon sol beki Yuto Nagatomo'yu 6 aylığına renklerine bağlamıştı. (Goal)

