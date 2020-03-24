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ASAT’ta 7/24 korona mesaisi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 11:55 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Korona nedeniyle evinde kalan vatandaşların su konusunda sıkıntı yaşamaması için her türlü önlemi alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Korona nedeniyle evinde kalan vatandaşların su konusunda sıkıntı yaşamaması için her türlü önlemi alıyor. 7/24 görevde olan ASAT ekipleri, olası arızalara da anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini önlüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkileyen Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında saha birimleri ile birlikte çalışmalarını yürütüyor. ASAT ekipleri, vatandaşların mümkün olduğunca evlerinde kaldığı bu günlerde su konusunda sıkıntı yaşamaması için gereken önlemleri aldı. Antalyalıların susuz kalmaması için 7/24 görevde olan ASAT su arıza onarım ekibi, olası arızalara anında müdahale ederek çözümlüyor. Gece gündüz hareket halindeki ekipler, en küçük su kesintisine geçit vermemek için çalışıyor.
Herhangi bir arıza durumunda veya talep bildirmek için ASAT Genel Müdürlüğü’nün 185 numaralı telefonuna, 0530 676 67 67 numaralı WhatsApp İhbar Hattına, info@asat.gov.tr mail adresine ve www.asat.gov.tr internet sayfasındaki “Online İşlemler” bölümüne başvuru yapılabiliyor. Ayrıca cep telefonları için ASAT Mobil uygulaması bulunuyor ve e-devlet sistemi üzerinden de bazı kurum işlemleri yapılabiliyor.

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