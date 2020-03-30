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ASAT’tan Duraliler’de kapsamlı bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın en büyük içme suyu temin ve pompalama istasyonu olan Duraliler Su Üretim Tesisinde kapsamlı periyodik bakım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’nın en büyük içme suyu temin ve pompalama istasyonu olan Duraliler Su Üretim Tesisinde kapsamlı periyodik bakım çalışması yapıyor. Çalışmalar tesisin kesintisiz ve azami verimlilikle çalışmasını amaçlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünce idare edilen Duraliler Su Üretim Tesisi içerisinde elektrik tesisatı ve pompalara bakım yapılıyor. Tesiste mevcut elektrik hücreleri ve bağlı elemanların kesintisiz ve azami verimlilikle çalışmaya devam etmeleri için tüm parçaları gözden geçirilerek gereken iyileştirmeler yapılıyor. Ayrıca depolardan içme suyunu şehir şebekesine basan yatay santrifüj pompalar ve motorlar elden geçiriliyor. ASAT yetkilileri Duraliler’de kapsamlı periyodik bakım faaliyetinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

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