ASAT’tan Finike’deki su arızasına müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Finike’de içme suyu boru hattında meydana gelen arızayı 5 saat süren çalışmayla giderdi.

Finike’nin Sahilkent ve Kum Mahallelerine içme suyu sağlayan ana boruda arıza oluştuğunu tespit eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden sorunlu noktaya ulaşarak kazı çalışmasına başladı. Boru hattı üzerindeki arızalı kısım 5 saat süren zorlu bir çalışma sonucunda tamir edildi. ASAT Arıza Onarım Ekibinin yoğun bir çaba ve özveriyle tamamladığı çalışma sonrasında hatta yeniden su verilerek hizmete alındı.

