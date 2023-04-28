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ASELSAN, TEKNOFEST’te çocukları uzay yolculuğuna çıkardı

28.04.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASELSAN, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023’te çocukları eğlenceli bir uzay yolculuğuna çıkardı.

ASELSAN’ın en büyük paydaşlar arasında yer aldığı beş gün sürecek TEKNOFEST 2023, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Türkiye’nin yerli ve milli gücü ASELSAN da geleneksel hale gelen festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu ile 200 metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerle buluştu. Festivalde, eğlenceli teknolojik etkinliklerin yer aldığı Tekno Macera Platformu’na ayrılan alanda çocuklara özel olarak hazırlanan uzay temalı beş farklı deneyim alanı oluşturuldu.

ŞİFRELERİ ÇÖZÜP UZAY YOLCULUĞU BİLETİNİ KAPTILAR

TEKNOFEST’in en çok ilgi gören stantları arasında yer alan ASELSAN, çocuklara gerçek bir uzay deneyimi yaşattı. ASELSAN uzay kompleksini ziyaret eden çocuklar, Tekno Macera Platformu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilimi ve teknolojiyi eğlendirirken öğreten Tekno Macera’da aşama aşama uzay görevine hazır hale gelen minikler, daha sonra görev odasına geçti. Çocuklar burada ASELSAN’ın yerli imkanlarla geliştirdiği telsizler ve başta helikopter kokpiti olmak üzere aviyonik sistemleri deneyimledi. Görev odasında kendilerine verilen şifreleri çözen çocuklar, uzay yolculuğu bileti almaya hak kazandı.

“TEKNOFEST 2023’TE YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİMİZLE BOY GÖSTERMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST 2023 ile ilgili şunları söyledi:
“ASELSAN’ın ilk günden itibaren paydaş olarak desteklediği TEKNOFEST 2023’te yerli ve milli sistemlerimizle boy göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve umudumuz olan gençlerimizin TEKNOFEST 2023’e ilk gün gösterdiği yoğun ilgi, heyecanımızı daha da artırıyor. Festivalde ülkemizin yüz akı ASELSAN ailesi olarak yerli ve milli sistemlerimizi sergilemenin haklı gururunu yaşıyoruz. ASELSAN’ımızın 2019 yılında hayata geçirdiği Tekno Macera Platformu’nda çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Onlara ASELSAN olarak güzel bir deneyim yaşatarak uzayın kapılarını araladığımıza inanıyorum. Tekno Macera alanında oluşturduğumuz uzay konsepti ile geleceğin bilim insanlarına yol gösterdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’nin başlattığı uzay yolculuğunda gelecekte aktif görev alacağına inandığımız çocuklarımızın Tekno Macera’ya olan ilgisi, daha büyük hedeflere yönelmemiz için bize güç verdi. Bilimi keşfetmeye açık çocuklarımızı ve tüm gençlerimizi TEKNOFEST heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz. Bilime, teknolojiye ve savunma sanayiine meraklı gençlerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.”

Tekno Macera, kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşarak, onlara bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını açtı.

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