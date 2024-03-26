ASELSAN'ın uçaklara nesil atlatan AESA teknolojisi hizmete sunuldu

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, AESA Uçak Burun Radarı, muadillerinden üstün yetenekleriyle muharip uçaklara nesil atlatacak özellikler kazandıracak.

Radar ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA'lar düşük görünürlük özellikleriyle 5'inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek.

ASELSAN'ın Ankara'daki teknoloji üssünde AESA Uçak Burun Radarı'nın seri üretimine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Çip seviyesinden son sistem entegrasyonuna kadar sıfır hatayla yüzde 100 milli imkanlarla üretilen radar, hava platformlarının Gök Vatan'daki gözü ve kulağı olacak.

ASELSAN, kazandığı galyum nitrat çip geliştirme ve üretim teknolojisi ile dünyanın önde gelen radar firmalarıyla teknoloji bakımından yarışabilir düzeye ulaştı. AESA teknolojileri, zamanla ASELSAN'da radar, elektronik harp ve haberleşme alanlarında geliştirilen tüm sistemlerde kullanılmaya başlandı.

AKINCI İLE DE UÇUŞA BAŞLAYACAK

Muharip uçaklar ve İHA'lar için geliştirilen ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı'nın ilk uçuşu 15 Şubat'ta görev bilgisayarı da millileştirilen F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi.

Milli AESA Uçak Burun Radarı, yakın zamanda AKINCI ile de uçuşa başlayacak. Bu yıl içinde başka jet uçakları ile diğer milli İHA'lara entegrasyonların yapılmasının ardından uçuşlar gerçekleştirilecek.

Gök Vatan'daki çelik kanatların olmazsa olmaz parçası niteliğindeki radarın otomatik tanıma, çoklu hedef takibi, yer haritalama, mesafe ölçümü, otomatik irtifa belirleme, SAR ile bulut altı gözetleme, yapay zeka destekli algoritmalar ile otomatik hedef sınırlama, geniş bantta radar spektrumu izleme, yönlü elektronik karıştırma ve mühimmata daha etkin güdüm kazandırma kabiliyetleri bulunuyor.

"MUHARİP UÇAKLARI SEMALARIN EN ZEKİ, ÇEVİK VE GÜÇLÜ SAVAŞÇILARI HALİNE GETİRİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, X'ten yaptığı paylaşımda, uçaklara nesil atlatan AESA teknolojisini Türkiye'nin hizmetine sunduklarını belirtti.

Görgün, "Ülkemize dünyanın en ileri aviyonik teknolojilerinden biri olan AESA radar teknolojisini de kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA'lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5'inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da F-16 ÖZGÜR, HÜRJET, Milli Muharip Uçak KAAN, AKINCI, KIZILELMA ve ANKA-3 İHA'larda AESA teknolojisine sahip burun radarlarının çalışacağını bildirdi.

ASELSAN'ın, sahip olduğu AESA teknolojisini kara, hava, deniz fark etmeden tüm faaliyet alanlarında geliştirdiği radar sistemlerinde kullandığını belirten Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN, söz konusu teknolojileri tüm alanlara uygulamasıyla dünyadaki ender kurumlardan birisi haline geldi. AESA Burun Radarı'nın milli olarak geliştirilmesi sayesinde tüm bilgi birikimi ve teknolojiyi ASELSAN kendisi üretebilir ve müdahale edebilir hale geliyor. İlave olarak, benzer bir radar yurt dışından tedarik edildiğinde gizlilik ve çeşitli kısıtlar sebebiyle sağlanamayacak birçok yetenek de Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlanıyor."

Savaş uçağı AESA Burun Radarı özelinde global pazar büyüklüğünün yıllık 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sürdürülen ihracat görüşmelerinin gerçekleşmesi ve özellikle uçan platformların yurt dışı satışlarıyla birlikte ASELSAN radarlarının, hava platformları global pazarında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Ayrıca, hava savunma, deniz platformları ve gözetleme radarları alanında da geliştirilen yüksek teknolojili ASELSAN AESA radarları ile pazar payının artacağı öngörülüyor.

