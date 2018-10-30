Asena Atalay'dan Arda Turan-Berkay kavgasına ilk yorum

Sunucu Asena Atalay, Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Caner Erkin ile evli olduğu dönemde şarkıcı Berkay'la fotoğrafları ortaya çıkan Asena Atalay, Arda ve Berkay kavgası hakkında ilk kez yorum yaptı.

"OLAYDA EN ÇOK ASLIHAN'A ÜZÜLDÜM"

2013 yılında Caner Erkin'le evliyken Berkay Şahin'le alışveriş merkezinde görüntüleri ortaya çıkan Asena Atalay, konu hakkında şöyle konuştu:

"Mahkemeye taşınan bir olay ve mekanın içinde kamera kayıtları yok. Kavganın olduğu mekan çok küçük oranın tercih edilmesindeki en büyük etken de basının orada olmaması. Konu mahkemeye taşındığı için sonuçlanmadan konuşmak doğru değil. Ama ben Aslıhan'a hamile olduğu için çok üzüldüm.

8 buçuk aylık hamileydi çok riskli bir durum. Basın da çok acımasız davranıyor. Bu kadar çok haber yapılması için çocuğun doğması beklenebilirdi. Allah'a şükür bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

KONUNUN BANA DÖNMESİYLE İLGİLENMİYORUM

'Aslıhan'a önemli olan sensin inşallah bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırsın' diye mesaj da attım. Olayı görünce direkt Arda'nın dışarıda olmasına kızdım ama o da karısından özür diledi. Konunun bana dönmesiyle insanların ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Boş yorum yapan fazla kişi var."

BERKAY'LA BEBEK ODASINDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

2013 yılında Caner Erkin ile evli olan Asena Erkin, şarkıcı Berkay ile Akmerkez'deki bebek odasından çıkarken objektiflere yakalanmıştı. Eşini aldattığı ileri sürülen Asena Erkin ile Caner Erkin yollarını daha sonra ayırmıştı.

