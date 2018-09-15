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Asena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmaz

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Şahin Irmak’la evlenen Asena Tuğal muhabirlere yaptığı açıklamada "Kıyafetlerime karışmaz. Sadece kıyafet değil gece hayatı falan da dahil, ikimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmıyoruz" dedi

Asena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmaz

Geçtiğimiz aylarda Şahin Irmak’la dünyaevine giren oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Etiler’deki bir kozmetik mağazasından çıkarken görüntülendi.

Söz dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu arkadaşı Selin Deveci'yle alışveriş yapan Asena Tuğal, ayaküstü soruları yanıtladı. “Gelen senaryoları okuyorum. Hep aksiyon işleri geliyor. Spor yapıyorum diye galiba. Ama senaryoya güveniyorsam her şeyi oynarım” diyen güzel oyuncu evliliğinin nasıl geçtiğini; “Evlilik güzel geçiyor. İki ay su gibi geçti. Zaten beş yıldır beraberiz hiçbir şey değişmedi hayatımızda” sözleriyle açıkladı.

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“KARIŞMA İHTİYACI HİSSETMİYORUZ”

Öte yandan cesur giyim tarzıyla dikkat çeken Tuğal'e eşi Irmak'ın kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorulunca ise; “Hiç bu zamana kadar uyarı gelmedi. İkimiz de birbirimize saygı gösteriyoruz. İkimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmayız zaten.

Onları çok geride bıraktık. Kıyafetlerime karışmaz. Sadece kıyafet değil gece hayatı falan da dahil, ikimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmıyoruz, o nedenle de karışma ihtiyacı hissetmiyoruz” cevabını verdi.

Bebek sorulunca ise Tuğal; “Kısmet bu işler bir şey diyemem. Şu an aklımda annelik yok” diyerek röportajı bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Asena Tuğal Şahin Irmak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NİYE EVLENDİNİZ O ZAMAN.HE ŞİMDİ ATLICAK SAZANLAR DİYECEKKİ EVLİLİK KISITLAMAMI BENDE DİYECEM Kİ EVET.BİZ ATA ERKİL BİR TOPLUMUZ EVDE ERKEK NE DERSE O OLUR.DEMEYENLER BAŞKA Bİ TOPLUMA AİT DEMEKKİ.BİZİM KÜLTÜRÜMÜZÜ BOZMAYIN ASLINIZI SÖYLEYİN BİLELİM
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