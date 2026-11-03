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Yıllar önce oğluyla kapışmıştı! Hakkı Bulut mirası için kararını verdi!

24 Ekim'de İstanbul'daki bir mekânda sahne aldığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, özel hayatı ve ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce oğluyla kapışmıştı! Hakkı Bulut mirası için kararını verdi!
Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendirmişti.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan sanatçı, bu kez ailesi ve mirası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Yıllar önce oğluyla kapışmıştı! Hakkı Bulut mirası için kararını verdi! 1

"BEN VASİYET YAZMAM"

"Yasemin'in Penceresi" programına konuk olan 81 yaşındaki sanatçı, vasiyet konusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: Ben vasiyet yazmam, vasiyet yazmama da gerek yok. Bizim aile yapımız farklıdır. Herhangi bir öfke, herhangi bir olumsuzluk olur ama hiç kimse benim niyetimin karşılığına çıkmaz. Hiç kimse "Babamızın malını paylaşırım" demez.

"ÇOCUĞUM BİR HATAYA DÜŞTÜ"

Geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve uzun süre konuşulan gerginliğe de değinen Bulut, "Bir zamanlar çocuğum bir hataya düştü. Televizyonlarda onu konu ettiler, reyting için lüzumsuz işler yaptılar. Adana'dan İstanbul'a getirip 'Babana şöyle söyle' dediler. Bu bizi üzdü ama şimdi öyle değil. Oğlum beyefendidir, yıllardır evimde yer içer. Şu an Adana'da annesinin yanında, ona yardım ediyor" dedi.

Yıllar önce oğluyla kapışmıştı! Hakkı Bulut mirası için kararını verdi! 2

NE OLMUŞTU?

Baba ile oğul arasındaki gerginlik, 2007 yılında Adana'da yaşayan Özbey Bulut'un katıldığı bir televizyon programında gündeme gelmişti. Programa telefonla bağlanan Hakkı Bulut, oğlunun kendisinden ziyade annesi ve kardeşlerinden özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Benim oğlum bugüne kadar bana ağza alınmayacak sözler söyledi ve iftiralar etti" demişti. Bu sözlere sinirlenen Özbey Bulut ise canlı yayında, "Sen gaddar bir babasın! Vicdansızsın, istemiyorum cenazeme gelme! İnşallah geberirim" diyerek babasına tepki göstermişti.

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Hakkı Bulut
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