Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Söz, Her Yerde Sen, Teşkilat ve Halef: Köklerin Çağrısı birçok projede rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat şimdi de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat sevgilisini öpmelere doyamadı.

KUMSALDA ROMANTİK POZLAR

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Birlikte çıktıkları tatillerden romantik karelere kadar pek çok anlarını paylaşan çift, mutluluklarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak kumsalda birlikte vakit geçiren ikiliden Furkan Andıç, sevgilisiyle yaşadığı romantik anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Aybüke Pusat ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, Andıç'ın paylaşımına beyaz kalp emojisiyle karşılık verdi.