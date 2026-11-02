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Midyeci Ahmet maraton sırasında yol kenarına masa atıp keyif yaptı

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, bu kez İstanbul Maratonu sırasında yaptığı hareketle gündeme geldi. Koşucuların parkurda mücadele ettiği sırada kaldırıma özel sofra kurdurup yemek yiyen Çiçek'in görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Midyeci Ahmet maraton sırasında yol kenarına masa atıp keyif yaptı

Midyeci Ahmet adıyla tanınan işletmeci Ahmet Çiçek'in yine gündem olmayı başardı. Son olarak düğünüyle adından söz ettiren Midyeci Ahmet bu sefer de İstanbul Maratonu sırasında kaldırıma kurdurduğu özel sofrada yemek yiyerek dikkat çekti.

Kaldırımı işgal eden Midyeci Ahmet insanlar koşarken yemek yiyip keyif yaptı. Sosyal medyada görüntüler tepki çekti.

Midyeci Ahmet maraton sırasında yol kenarına masa atıp keyif yaptı 1

Midyeci Ahmet'in görüntülerine "Kaldırımı işgal eden bu işletmeye ceza kesilecek mi?", "Bu adam neden böyle gereksiz", "Belediye nerede hemen ceza kesmeli", "Bu şahıs çok mide bulandırıcı biri..." yorumları yağdı.

Midyeci Ahmet maraton sırasında yol kenarına masa atıp keyif yaptı 2

EVLİLİĞİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Birkaç ay önce evlenmek istediğini ilan eden ve eş adayı için kriterlerini açıklayan Midyeci Ahmet, aradığı aşkı bulmuştu. Midyeci Ahmet 2 Ekim'de evlendi. Eş ararken çektiği videoda “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır” diyen Ahmet Çiçek'in bu sözleri de gündem olmuştu.

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Midyeci Ahmet
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