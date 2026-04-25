Asensio, Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Süper Lig’in 31’inci haftasında yarın derbi maçta saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Bir süredir sakat olan Asensio'nun son durumu belli oldu.

Asensio, Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son durumu
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

ASENSIO TAKIMA DÖNDÜ

Asensio, Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son durumu 1

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalan Marco Asensio, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

BAŞKAN SARAN VE YÖNETİCİLER ANTRENMANDA

Asensio, Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son durumu 2

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler antrenmanın bir bölümünü de takip etti.

