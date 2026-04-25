Merih Demiral yine şampiyon! Üst üste ikinci kez

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japon ekibi Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden finalde şampiyonluğu getiren gol, 96. dakikada Firas Albirakan'dan geldi.

Al Ahli'de 68. dakikada Hawsawi, rakibine kafa atarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon da final oynayan Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve kupayı kaldıran ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.

Milli oyuncu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manchester City, Federasyon Kupası'nda finale yükseldiManchester City, Federasyon Kupası'nda finale yükseldi
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyorPremier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

