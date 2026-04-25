Merih Demiral yine şampiyon! Üst üste ikinci kez

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden finalde şampiyonluğu getiren gol, 96. dakikada Firas Albirakan'dan geldi.
Al Ahli'de 68. dakikada Hawsawi, rakibine kafa atarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon da final oynayan Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve kupayı kaldıran ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.
Milli oyuncu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
