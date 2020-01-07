ASEV korosu yeni yıl konserine hazırlanıyor

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu, yeni yıl konseri ile türkü severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu’nun farklı yörelerinden oluşan geniş bir repertuar ile sahne alacak olan koro, dinleyenlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunacak.

Aliağa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosunun yeni yıl konseri, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak olan konserde, kimi zaman koro kimi zaman da solo halinde seslendirilecek parçalar dinleyenlere türkü şöleni yaşatacak. Konserin, iki bölüm halinde gerçekleştirileceği ifade edildi.



