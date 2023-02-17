Asfalt nasıl yazılır, asfalt yazımı nasıl olmalıdır? Asfalt mı asvalt mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yeni kelimeler türetmek açısından zengin bir dildir. Türkçe de birden fazla kelimeyi bir araya getirerek yeni anlamlar oluşturacak yeni kelimeler üretilir. Bununla birlikte farklı dillerden alıntılanan kelimeler de mevcuttur. Bu kelimeler dilimize geçerken Türkçeleştirilir ve dilimizin dil bilgisi kurallarına uygun bir şekle getirilerek dilimizde yer edinir. Bu bağlamda Batı kökenli kelimeler zorlayıcı olabilir. Özellikle de Türkçe kelimelerde ünsüz çifti bulunmazken Batı kökenli kelimelerde ünsüz çiftleri yan yana gelebilir ve bu durum hem yazı dilini hem konuşma dilini zorlayabilir.

Asfalt nasıl yazılır?

Asfalt kelimesi yazımı konusunda en çok kafa karıştıran kelimelerden bir tanesidir. Asfalt kelimesinin yazımı asvalt ile karıştırılmaktadır. Asfalt TDK sözlüğüne göre Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu bağlamda asfalt yazımı için Batı kökenli alıntı kelimelerin kullanılma kurallarına bakmak gerekir. Türk Dil Kurumu yazım kuralları doğrultusunda içinde ünsüz çifti ya da ünsüz grubu olan Batı kökenli alıntılarda ünsüzlerin arasına ünlü konulmaz. Ancak asfalt yazımı için kafa karıştırıcı olan unsur asfalt mı asvalt mı olduğu yönündedir. Bu bağlamda da TDK'ye göre asfalt doğru yazılışı ve söylenişi /f/ sesiyle olmalıdır.

Asfalt doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Toplum içerisinde asfalt kelimesi yazımı çok karıştırılan kelimelerden bir tanesidir. Asfalt kelimesi asvalt olarak ifade edilse de bu kullanım hatalıdır. Yol yapımı için özel bir madde olarak öne çıkan asfalt kelimesinin doğru yazımı "asfalt" şeklindedir. Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanması için kullanılan karışım anlamında kullanılan asfalt kelimesi cümle içinde sıfat ya da isim görevinde kullanılabilir. Asfalt kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekildedir: