El ele nasıl yazılır, el ele yazımı nasıl olmalıdır? El ele ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler her ne kadar ismi birleşik olarak anılsa da yazımı ayrı olabilen kelimelerdir. İki kelimenin birleşmesiyle veya tekrarlanmasıyla oluşan bu kelimeler yeni anlam kazanıp kazanmadığı gibi bir takım farklı detaylara göre ayrı ya da bitişik yazılır. El ele kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Birleşik kelimelerdeki bu kural farklılıkları bazı kişilerde kafa karışıklığına yol açmaktadır.

El ele nasıl yazılır?

Türkçede bulunan yazım kuralları yazının düzeni ve doğruluğu için oldukça önemlidir. Bu kurallar konuşurken önemli olmasa da yazılırken dikkat edilmelidir. Birleşik kelimelerde bu durum daha ön plana çıkmaktadır. El ele kelimesi de bunlardan biridir. El ele olarak kullanılan bu ikili kelime grubunun yazımı ile ilgili merak edilen sorular bulunmaktadır. El ele ayrı mı yazılır bitişik mi sorusunun cevabını Türk Dil Kurumu üzerinden öğrenmek ve doğrulamak mümkündür.

El ele ayrı mı yazılır?

Bitişik kelimelerde dikkat edilmesi gereken belli kurallar vardır. Bir araya gelen bu kelimelerden biri veya ikisi herhangi bir ses düşmesine uğramazsa bu kelimelerden biri veya ikisi anlam kaybı yaşamazsa genellikle ayrı yazılmaktadır. Aynı zamanda ikileme olarak adlandırılan ve aynı kelimenin kullanılmasıyla oluşan birleşik kelimeler de ayrı yazılmaktadır. El ele kelimesi de bu ikilemelerden bir tanesidir. Bu kural Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmaktadır. El ele TDK kurallarına göre ayrı yazılmaktadır.

El ele bitişik mi yazılır?

İkilemelerden bir tanesi olan el ele kelimesi "birbirinin elinden tutarak" anlamına gelen ve zarf olarak kullanılan bir kelimedir. Ancak genellikle iki insanın ellerinin birbirini tutması olarak da kullanılan bu ikileme el ele vermek şeklinde kullanılır ve bu da güçlerin birleştirilmesi anlamı taşır. El ele yazımı ilgili merak edilen önemli detay da el ele bitişik mi yazılır sorusudur. Diğer bütün ikilemelerde olduğu gibi el ele doğru yazılışı ayrı olmalıdır.