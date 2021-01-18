Asfaltta antrenman yapan kayakçılar kara kavuştu

Kastamonu'da kayakçılar sezonun ilk kar antrenmanını yaptı.

Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmaması nedeniyle uzun zamandır asfalt üzerinde tekerlekli patenlerle antrenman yapan Kastamonu'daki kayaklı koşu takımı, Ilgaz'a kar yağması ile ilk antrenmanlarını antrenör Muhammet Kızılarslan eşliğinde yaptı.

Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dağda şu anda yaklaşık 15 santimetre kar olduğunu belirten Kızılarslan, "Kar yağmasını fırsat bilerek Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü'nden 15, Çankırı ve Kastamonu'da faaliyet gösteren Yüksel Spor Kulübü'nden 5 sporcu ile antrenmanlarımıza başladık. Kar kalınlığı kayaklı koşu için uygundu." dedi.

Uzun süredir kar yağışını beklediklerine işaret eden Kızılarslan, şunları dile getirdi:

"Bölgemize ne yazık ki bu sene kar biraz geç geldi. Gönül çok daha erken gelmesini bekliyordu. Çünkü her yıl bu dönemde takımlarımız ciddi bir yol kat ediyordu ama ne yazık ki bu sene biraz geç kaldı. Buna rağmen karda antrenman yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25-27 Ocak'ta Bolu'da düzenlenecek olan Batı Grubu Kayak Yarışları öncesinde karda antrenman yapmanın sevinci içindeyiz."

Bol karlı ve yarışlı bir sezon geçirmeyi istediklerini aktaran Kızılarslan, "Bu sene kar geç geldi ama umarız geç gider. Hem sporcular hem de kayakseverler güzel bir sezon geçirir." diye konuştu.

Antrenmanları, Yüksel Spor Kulübü Başkanı Servet Hızarcı da takip etti.

