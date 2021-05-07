Asfaltta değil iyilikte yarışıyorlar

SİNAN BALCIKOCA - "Bursa Toyota Club" çatısı altında bir araya gelen otomobil tutkunları, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Sosyal medyada yaklaşık 2 yıl önce birkaç kişiyle kurulan, şimdi ise yaklaşık bin kişiye ulaşan kulübün üyeleri, haftada bir gün buluşarak sosyal sorumluluk etkinlikleri planlıyor.

Bu kapsamda 2 sene içinde engellilere akülü araç hediye eden, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunan otomobil tutkunları, ramazan ayında da çok sayıda ihtiyaç sahibine kolilerle erzak dağıttı, bu kişilerin kiralarını ve faturalarını ödedi.

Bir mahalle bakkalındaki borç defterini de kapatan kulüp üyeleri yardımlarıyla takdir topluyor.

Grubun başkanı Yasin Altın, AA muhabirine, aşırı hız, tehlikeli araç kullanma, gereksiz modifiye ve ses tesisatı gibi olumsuz baktıkları konulardan uzak durduklarını söyledi.

İnsanlara faydalı işler yapmayı kendilerine amaç edinerek bu yola çıktıklarını belirten Altın şöyle devam etti:

"Amacımız, tamamen araç sevgisi ve elimizden geldiğince insanlara yardım etmekti. Grubu kurduktan birkaç ay sonra bir ilkokula bot, mont ve çeşitli yardımlarda bulunduk. Geçen yıl ramazanda erzak yardımı yaptık. Rehabilitasyon merkezine sandalye yardımında bulunduk. Her yaptığımız yardımın ardından gelen tepkiler bizi daha da motive etti. Grubu kurduğumuzdan beri genç bir engelli kardeşimize akülü araba almayı amaçlamıştık. Kulübümüzün isminin ve logosunun bulunduğu bir atkı yaptırdık. Bunun satışından elde ettiğimiz gelirle bir kardeşimize akülü sandalye almak isterken bir aileye denk geldik. Bu ailenin engelli 2 evladı var. O dönem üyelerimizin büyük gayretiyle 2 kardeşimize akülü sandalye hediye ettik."