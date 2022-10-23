Asgari ücretle geldiği Süper Lig'den Bundesliga'nın köklü kulübüne gidiyor! Youssouf Ndayishimiye'ye Leverkusen'den teklif...

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 20 puanla 4. sırada yer alan Başakşehir'in savunma oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ortaya koyduğu oyunla kamuoyunda beğeni toplamıştı. Performansıyla dikkat çeken Burundili futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

LEVERKUSEN'DEN TEKLİF GELDİ

Ajansspor'un haberine göre; Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Başakşehir kulübüne Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı. Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

ASGARİ ÜCRETLE MAAŞ ALDI

Türkiye kariyerine Yeni Malatyaspor ile başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda asgari ücretle maaşını alan 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

