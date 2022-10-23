SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Asgari ücretle geldiği Süper Lig'den Bundesliga'nın köklü kulübüne gidiyor! Youssouf Ndayishimiye'ye Leverkusen'den teklif...

Asgari ücretle geldiği Süper Lig'den Bundesliga'nın köklü kulübüne gidiyor! Youssouf Ndayishimiye'ye Leverkusen'den teklif...

23.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Başakşehir'de performansıyla beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Youssouf Ndayishimiye'ye Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen'den resmi teklif geldi. Turuncu - lacivertlilere 1 Şubat 2021 tarihinde imza atan Burundili futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Asgari ücretle geldiği Süper Lig'den Bundesliga'nın köklü kulübüne gidiyor! Youssouf Ndayishimiye'ye Leverkusen'den teklif...

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 20 puanla 4. sırada yer alan Başakşehir'in savunma oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ortaya koyduğu oyunla kamuoyunda beğeni toplamıştı. Performansıyla dikkat çeken Burundili futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

LEVERKUSEN'DEN TEKLİF GELDİ

Youssouf_Ndayishimiye_Basaksehir

Ajansspor'un haberine göre; Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Başakşehir kulübüne Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı. Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

ASGARİ ÜCRETLE MAAŞ ALDI

medipol-basaksehir-youssouf-ndayishimiye-yle-4-5-13900380_3021_osd

Türkiye kariyerine Yeni Malatyaspor ile başlayan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda asgari ücretle maaşını alan 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

66f6798a128e4559a8fa66e942de6a81

Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç sonunda itiraf! Fenerbahçe ve transfer...Maç sonunda itiraf! Fenerbahçe ve transfer...
"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!
Guardiola'nın prensiydi! Manchester City'nin yıldızını 'Aslan' kaptı... Guardiola'nın prensiydi! Manchester City'nin yıldızını 'Aslan' kaptı...
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Başakşehir Youssouf Ndayishimiye leverkusen spor spor toto spor tot süper li spor to başakşehi kulübün

En Çok Okunan Haberler

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

'Liderlik kurtarışı!' 90+4 ve o an!

'Liderlik kurtarışı!' 90+4 ve o an!

Jorge Jesus'tan sözleşme cevabı! 'Mayısa kadar buradayım'

Jorge Jesus'tan sözleşme cevabı! 'Mayısa kadar buradayım'

'Jorge Jesus, A Milli Takım'ın başına!'

'Jorge Jesus, A Milli Takım'ın başına!'

'Penaltının linkini Galatasaray'a göndereceğiz!'

'Penaltının linkini Galatasaray'a göndereceğiz!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.