ASHİB, Türk mutfağını tanıtarak ihracatını artırmak istiyor

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanvekili Ali Can Yamanyılmaz, 2022 yılında su ve hayvansal ürünlerle Türk mutfağını tanıtarak ihracatı artırmak istediklerini söyledi.

Yamanyılmaz, AA muhabirine, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artışla 322 milyon 474 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, ocak-kasım döneminde ise yıllık bazda yüzde 36 artışla 2 milyar 993 milyon 144 bin dolarlık dış satım yaptıklarını söyledi.

Kasım ayında en çok Irak, İran, Mısır, Rusya Federasyonu ve Birleşik Krallık'a kümes hayvanı eti ve sakatatları, kuş ve kümes hayvanı yumurtası, süt ve süt ürünleriyle konserve edilmiş et ve sakatat ürünlerini sattıklarını belirten Yamanyılmaz, ihracatta yakaladıkları ivmeyi 2022'de artırmak istediklerini dile getirdi.

Yamanyılmaz, "Geçtiğimiz yıllarda 12, pandemi döneminde de 4 ülkeye ticari heyetle ziyaret yaptık ve semeresini yeni yeni almaya başladık. Önümüzdeki yıl su ve hayvansal ürünlerle Türk mutfağını tanıtıp, ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz. Bu anlamda 20 Ocak 2022'de Dubai'de yapılacak bir etkinlikte şefleri ve ithalatçıları bir araya getirip Türk mutfağını tanıtacağız." diye konuştu.

- Gümrük Birliği Anlaşması

Yamanyılmaz, dünyanın en büyük ithalatçısı olan Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye tarife dışı engeller uyguladığını, bu nedenle Avrupa Birliği'ne kanatlı hayvan ürünleri ihracatında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin kanatlı hayvan ürünlerini Brezilya, Tayland ve Ukrayna'dan aldığını belirten Yamanyılmaz, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği, 1998 yılında yapılan Gümrük Birliği Anlaşması dahilinde almadığımız 19 bin 500 tonluk kırmızı etten dolayı önümüze hep onu çıkartıyor. 'Eğer bu eti alırsanız biz de süt ürünlerini, kanatlı hayvan etini, yumurtayı, salçayı ve zeytinyağını sizden almayı tekrar değerlendireceğiz.' diyorlar. Sağ olsunlar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ikili ilişkilerle önümüzdeki günlerde bunu çözme konusunda çalışma başlattı. Bununla ilgili bir proje de hazırlandı. İnşallah bunda da başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü biz kırmızı eti alıp, burada Türk mutfağıyla harmanlayıp yine Avrupa Birliği'ne ihraç edebiliriz. Bu da Türkiye'ye ilave bir 700-800 milyon dolarlık ihracat şansı olacaktır. Avrupa Birliği şu an hazır yemek konusunda tüketim odaklı gidiyor."

Yamanyılmaz, istihdama ve katma değere büyük katkısı olan Birlik üyesi ihracatçıların, helal gıda talebi olan Endonezya, Malezya ve Singapur pazarlarına girmek istediğini de sözlerine ekledi.

