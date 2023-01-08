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Ashley Graham ikizlerini emzirirken paylaştı! Sosyal medyayı sallayan poz

08.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlı vücut hatları ve iddialı pozlarıyla büyük beden manken arasında öne çıkan Ashley Graham ikizlerinin doğum gününü emzirme pozuyla kutladı. Graham'ın üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

Ashley Graham ikizlerini emzirirken paylaştı! Sosyal medyayı sallayan poz

Justin Ervin ile evli olan kıvrımlı model Ashley Graham bir yıl önce ikizlerini kucağuna aldı. Graham, 3 buçuk saat boyunca doğum sancısı çekmiş ve doğum bittikten sonra bayıldığını ve birilerinin onu tokatlayarak uyandırmaya çalıştığını söylemişti.

İlk büyük beden modellerden olan Graham ikizlerinin doğum günün iddialı bir pozla kutladı. Göğüslerinden bebekleri varken pozlar veren kıvrımlı model emzirme pozuyla olay oldu.

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"Bu anları özlüyorum" diyen Ashley Graham "Bu yılın ne kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum!!!" dedi.

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Ashley Graham'ın pozlarını gören kimi takipçisi "Ne kadar özgüvenlisin" derken kimi de "Bu özel anları görmemize gerek yok" yorumlarında bulundu.

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Ashley Graham Manken Model

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