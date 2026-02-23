Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dekoltesi gündemdeydi! İsyan etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son günlerde adından söz ettiriyor. Katıldığı bir davette dekolteli tarzıyla gündeme gelen Öztel son olarak da Instagram'ın içerik üreticilerine ek gelir kapısı açan "ücretli abonelik" özelliğini kullanmaya başladı.

Havva Öztel günlerdir konuşulunca patladı ve isyan etti.

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyadaki paylaşımında "Günlerdir bir galada giydiğim elbiseyi konuşuyorsunuz… Ama o elbiseye gelene kadar verdiğim emeği, mücadeleyi, yıllarımı konuşmuyorsunuz. Ben bedenimle değil, emeğimle var olan bir kadınım" diyerek şunları yazdı:

"İNSANIN AHLAKI BAKTIĞI YERDE GİZLİDİR"

"Abonelik dediğiniz şey; üretimin, alın terimin ve bana inanan insanların desteğidir. Sizin kurduğunuz kirli senaryolar değil. Bir kadının kıyafetine bakıp karakter biçmek çok kolay… Peki kendi vicdanınıza bakıp 'Ben neyi yargılıyorum?' diye sordunuz mu? Çünkü insanın ahlakı, baktığı yerde gizlidir.

Ve şunu da açıkça söyleyeyim: O zihniyetle gelip bana abone olan varsa hiç zahmet etmesin. Saygı duymadığı bir kadının emeğinden faydalanmak vicdanla açıklanamaz. Ben saygısız ilgiyi de, kirli merakı da kapımın dışında bırakırım. Ben Havva’yım. Adım emeğimdir; duruşumdur, onurumdur. Kirletemezsiniz. Ama kurduğunuz her cümle, sizin kadına bakışınızı herkese olduğu gibi gösterir. Mesele benim ne giydiğim değil mesele sizin bir kadına nereden baktığınız."