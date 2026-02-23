MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dekoltesi gündemdeydi! İsyan etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in davet tarzı gündeme gelmişti. Özel abonelik sistemine geçen Öztel gündem olunca patladı ve "Ben bedenimle değil, emeğimle var olan bir kadınım" dedi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in dekoltesi gündemdeydi! İsyan etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son günlerde adından söz ettiriyor. Katıldığı bir davette dekolteli tarzıyla gündeme gelen Öztel son olarak da Instagram'ın içerik üreticilerine ek gelir kapısı açan "ücretli abonelik" özelliğini kullanmaya başladı.

Havva Öztel günlerdir konuşulunca patladı ve isyan etti.

Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medyadaki paylaşımında "Günlerdir bir galada giydiğim elbiseyi konuşuyorsunuz… Ama o elbiseye gelene kadar verdiğim emeği, mücadeleyi, yıllarımı konuşmuyorsunuz. Ben bedenimle değil, emeğimle var olan bir kadınım" diyerek şunları yazdı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aleyna Tilki'nin annesi abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı... Aleyna Tilki'nin annesi abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı...

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel in dekoltesi gündemdeydi! İsyan etti 1

"İNSANIN AHLAKI BAKTIĞI YERDE GİZLİDİR"

"Abonelik dediğiniz şey; üretimin, alın terimin ve bana inanan insanların desteğidir. Sizin kurduğunuz kirli senaryolar değil. Bir kadının kıyafetine bakıp karakter biçmek çok kolay… Peki kendi vicdanınıza bakıp 'Ben neyi yargılıyorum?' diye sordunuz mu? Çünkü insanın ahlakı, baktığı yerde gizlidir.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel in dekoltesi gündemdeydi! İsyan etti 2

Ve şunu da açıkça söyleyeyim: O zihniyetle gelip bana abone olan varsa hiç zahmet etmesin. Saygı duymadığı bir kadının emeğinden faydalanmak vicdanla açıklanamaz. Ben saygısız ilgiyi de, kirli merakı da kapımın dışında bırakırım. Ben Havva’yım. Adım emeğimdir; duruşumdur, onurumdur. Kirletemezsiniz. Ama kurduğunuz her cümle, sizin kadına bakışınızı herkese olduğu gibi gösterir. Mesele benim ne giydiğim değil mesele sizin bir kadına nereden baktığınız."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İftar programı evlilik programına döndü! Ünlü ilahiyatçı kızdıİftar programı evlilik programına döndü! Ünlü ilahiyatçı kızdı
Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Havva Öztel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.