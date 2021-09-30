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Ashley Graham'ın annesi Linda Graham da kızı kadar cesur!

30.09.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan ve çıplak pozlarını sık sık paylaşmasıyla dikkat çeken Ashley Graham'ın annesi Linda Graham pozlarıyla kızı kadar gündem oldu.

Ashley Graham'ın annesi Linda Graham da kızı kadar cesur!

İkinci hamileliğini yaşayan Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde paylaştığı çıplak fotoğrafıyla Instagram'dü gündeme gelmişti. Neredeyse her gün çıplak pozlarını paylaşmasıyla takipçilerinden tepki çeken Graham'ın annesi merak konusu oldu.

Daha önce kendisi gibi büyük beden kadınlara yönelik olarak tasarladığı bikini ve mayo koleksiyonunun tanıtımında annesi Linda Graham'a da rol veren ünlü modelin annesi yaşıtlarına taş çıkartıyor.

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Linda Graham kızıyla olan pozlarını paylaşarak "Bir çocuktan daha fazlası... Sırdaşım ve arkadaşım. Ne diyeceğimi daha ben söylemeden biliyor. Aynı gülüşü, aynı gülümsemeyi ve hatta aynı kıyafetleri paylaşıyoruz! Seni seviyorum" dedi.

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Linda Graham'ın da kızı kadar güzel olması ve kızının ablası gibi bir görüntüye sahip olmasına yorum yağdı.

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Linda Graham da zaman zaman kızı kadar cesur pozları paylaşmayı ihmal etmiyor.


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Ashley Graham
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