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Ashley James'tan küvet pozu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü isimlerin küvet pozu akımı sürüyor. Daha önce de küvetteki cesur pozuyla dikkat çeken Ashley James trende doyamadı ve bir poz daha verdi.

Ashley James küvet pozuyla hayranlarının dikkatini çekti. James kadın takipçilerini beden olumlama konusunda teşvik ederken olumsuz bakış açısından da uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.

James "Kendini sevmek bir yolculuktur ve hiç kimse kendini her zaman sevmez" mesajıyla beğeni topladı.

İşte "küvette poz trendi"nden fotoğraflar

Halle Berry

Halle Berry
Özellikle bir dönem yüksek bütçeli filmlerin aranılan yüzlerinden olan Halle Berry şimdilerde fazlaca ortalarda görünmese de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Köpüklerle üzerini örten oyuncunun bu karesi 200 bine yakın beğeni aldı.

Sahara Ray

Sahara Ray
23 yaşındaki model, bu kez de küvet pozuyla adından söz ettirdi.

Cindy Kimberly

Cindy Kimberly
Lewis Hamilton’ıı ile adı anılan Cindy Kimberly, köpüklerin arasında şovunu yapıyor.

Charlotte Crosby

Charlotte Crosby
Cesur pozlarıyla bilinen Charlotte Crosby küvetin kenarında tamamen çıplak oturuyor.

Ashley James

Ashley James
Ashley James da akımda. Şaşkınmış gibi ama pek de habersiz değil gibi...
Ashley James bir üstteki pozdan tam 2 ay sonra yeniden bir küvet pozuyla dikkat çekti. Güzel isim beden olumlama için verdiği bu pozda kadınları vücutlarını sevmeleri için teşvik ediyor.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski
Ve tabii ki seksi pozların kadını Emily Ratajkowski durur mu? Hemen pozunu vermiş...

Aissleyne Horgan-Wallace

Aissleyne Horgan-Wallace
Aissleyne Horgan-Wallace da burada...

Olivia Buckland,

Olivia Buckland,
Olivia Buckland farklı olmayı seviyor belli ki... Köpük yok ama yüz maskesiyle ortamlarda...

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Kim Kardashian da markası için küvette poz vermişti.

Gabby Allen

Gabby Allen
Eski Love Island yıldızı Gabby Allen traş bıcağını da sergilemekten geri kalmıyor.
Gabby bir değil tam iki küvet pozuyla akıma dahil olanlardan...

Olivia Attwood

Olivia Attwood
Olivia Attwood ise siyah-beyaz bir karede.

Rochelle Humes

Rochelle Humes
Rochelle Humes' havalı bir küvet pozuyla dikkat çekti.

Louise Thompson

Louise Thompson
Louise Thompson ise açık hava banyosuyla beğeni topladı.

Amber Turner

Amber Turner
Amber Turner da biraz bacak şov yapmış gibi...

Emily Attack

Emily Attack
Köpük sevenlerle devam ediyoruz...

Rosie Williams,

Rosie Williams,
Rosie Williams gül yaprakları arasında şampanya banyosu yaparken...

Shanina Shayk

Shanina Shayk
Shanina Shayk baharı getirmiş belli ki...

Vicky Pattison

Vicky Pattison
Vicky Pattison klasik bir köpük banyosu pozunu tercih edenlerden...

Tina O'Brien

Tina O'Brien
Tina O'Brien akımın en duru ismi...
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