Ashley James'tan küvet pozu!

Ashley James küvet pozuyla hayranlarının dikkatini çekti. James kadın takipçilerini beden olumlama konusunda teşvik ederken olumsuz bakış açısından da uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.
James "Kendini sevmek bir yolculuktur ve hiç kimse kendini her zaman sevmez" mesajıyla beğeni topladı.
İşte "küvette poz trendi"nden fotoğraflar
Halle Berry
Özellikle bir dönem yüksek bütçeli filmlerin aranılan yüzlerinden olan Halle Berry şimdilerde fazlaca ortalarda görünmese de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
Köpüklerle üzerini örten oyuncunun bu karesi 200 bine yakın beğeni aldı.
Sahara Ray
23 yaşındaki model, bu kez de küvet pozuyla adından söz ettirdi.
Cindy Kimberly
Lewis Hamilton’ıı ile adı anılan Cindy Kimberly, köpüklerin arasında şovunu yapıyor.
Charlotte Crosby
Cesur pozlarıyla bilinen Charlotte Crosby küvetin kenarında tamamen çıplak oturuyor.
Ashley James
Ashley James da akımda. Şaşkınmış gibi ama pek de habersiz değil gibi...
Ashley James bir üstteki pozdan tam 2 ay sonra yeniden bir küvet pozuyla dikkat çekti. Güzel isim beden olumlama için verdiği bu pozda kadınları vücutlarını sevmeleri için teşvik ediyor.
Emily Ratajkowski
Ve tabii ki seksi pozların kadını Emily Ratajkowski durur mu? Hemen pozunu vermiş...
Aissleyne Horgan-Wallace
Aissleyne Horgan-Wallace da burada...
Olivia Buckland,
Olivia Buckland farklı olmayı seviyor belli ki... Köpük yok ama yüz maskesiyle ortamlarda...
Kim Kardashian
Kim Kardashian da markası için küvette poz vermişti.
Gabby Allen
Eski Love Island yıldızı Gabby Allen traş bıcağını da sergilemekten geri kalmıyor.
Gabby bir değil tam iki küvet pozuyla akıma dahil olanlardan...
Olivia Attwood
Olivia Attwood ise siyah-beyaz bir karede.
Rochelle Humes
Rochelle Humes' havalı bir küvet pozuyla dikkat çekti.
Louise Thompson
Louise Thompson ise açık hava banyosuyla beğeni topladı.
Amber Turner
Amber Turner da biraz bacak şov yapmış gibi...
Emily Attack
Köpük sevenlerle devam ediyoruz...
Rosie Williams,
Rosie Williams gül yaprakları arasında şampanya banyosu yaparken...
Shanina Shayk
Shanina Shayk baharı getirmiş belli ki...
Vicky Pattison
Vicky Pattison klasik bir köpük banyosu pozunu tercih edenlerden...
Tina O'Brien
Tina O'Brien akımın en duru ismi...
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