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Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

06.09.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün vefat eden Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi, Sivrialan köyüne getirildi.

Şatıroğlu için Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu alanda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Bahri Şatıroğlu'nun eşi Suzan Şatıroğlu, kızları Filiz, Gündüz, Yıldız ve Yeliz Şatıroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yeliz Şatıroğlu, "Babam iki kapılı handa uzun ince yolu öylesine onurlu öylesine coşkulu yürüdü ki bıraktığı en güzel miras, adının hep bu güzelliklerle anılıyor olmasıydı. Bizler çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri ve dostları.... Bu bir veda değil. Çünkü yaşanmışlıklarla güzel anılarla onu hep yüreğimizde taşıyacağız. Canım babam, gül kokulu Gülizar annene, gelmez yola giden Aşık babana kara toprağın bağrında kavuştun. Aşk ile babacığım devrin daim, toprağın bol olsun." dedi.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şatıroğlu'nun naaşı, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da bulunduğu kabrin yanındaki aile mezarlığına defnedildi.

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