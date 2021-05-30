Aşılama oranının artması ve vaka sayılarındaki düşüş düğün sektörünü haziran ayı için umutlandırıyor

"Güvenli Düğün Sertifikası projemiz var. Bunun içinde ateş ölçme, dezenfektan kullanımı, kolonyanın masalarda bulunması, mesafenin uygulanması, bütün mutfak bölümlerinde temizlik kurallarına uymak yer alıyor. Bunların hepsini ayarladık." diyen Kayıkçı, hazırladıkları projeyi yetkililere sunacaklarını aktardı.

Sendika olarak salonların daha güvenli hizmet vermesi için çalışma yürüttüklerini dile getiren Kayıkçı, bu kapsamda proje hazırladıklarını kaydetti.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Haşim Kayıkçı, AA muhabirine, düğün sektöründe sadece düğün salonlarının değil, müzisyenler, gelinlikçiler, fotoğrafçılar, pastaneciler, kına malzemesi satan işletmelerin de yer aldığını söyledi.

Şu anda Kovid-19 ile mücadelede olumlu bir havanın olduğunu ifade eden Kayıkçı, şöyle konuştu:

"30 milyona yakın aşı yapılmış. 1 Haziran'da düğün salonlarının açılmasını yetkililerden talep ediyoruz. İnşallah hep beraber bu salgını yeneceğiz. Şu anda yoğun bir talep var, 'düğünümüzü ne zaman yapacağız, yapabilecek miyiz' diye soruyorlar. Onlara '1 Haziran'ı bekleyin' diyoruz. İnşallah 1 Haziran'da düğün salonları açılır da çiftlerimizin düğününü yaparız."

Kayıkçı, düğünlere izin çıkması konusunda bir beklenti oluştuğunu, bundan dolayı haziran ayı doluluk oranında yüzde 70'e ulaştıklarını sözlerine ekledi.

- "Müjdeli bir haber bekliyoruz"

Düğün salonu işletmecisi Süleyman Çiçek de yaklaşık 15 aydır tüm dünyada etkili olan bir salgınla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini, vaka sayılarının düşüşe geçtiğini, bu olumlu tablo neticesinde sektör olarak beklenti içine girdiklerini ifade eden Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haziran ayı ile düğün sektörüne izin verileceğini, herkesin işinin başına döneceğini umut ediyoruz. İnşallah 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir açıklama yapılacak, müjdeli bir haber bekliyoruz. Belli bir çerçevede çalışmamıza izin verilmesi bizim için çok daha iyi olacak. Sadece düğün salonları değil, düğün salonlarına bağlı yaklaşık 20 sektör kazanacaktır. Düğün salonlarının açılması diğer sektörleri de olumlu etkileyecek. Ekonomik hareketlilik olacak."