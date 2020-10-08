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Asimder Başkanı Gülbey: “Ankara, Bakü, Tahran, Moskova ittifakı Karabağ’ı kazanır"

IĞDIR HABERLERİ  | 08.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ABD ve kuklası olan Nikol Paşinyan yönetiminin Dağlık Karabağ işgalini sona erdirmesinin ve Azerbaycan ordusunun başarılı olması için Ankara, Bakü, Tahran ve Moskova ittifakının oluşturulması mecburi olduğunu söyledi.ABD ve Soros desteğiyle Ermenistan yönetimine geldiğini, bundan rahatsız olan Moskova ve Tahran ile ittifak sağlanması durumunda Dağlık Karabağ ve Zengezur geçidi sorunun hal olacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve yönetimindeki devlet bakanlarının hepsi ABD ve Soros destekli olarak önce ayaklanma başlattı.

Asimder Başkanı Gülbey: “Ankara, Bakü, Tahran, Moskova ittifakı Karabağ’ı kazanır"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ABD ve kuklası olan Nikol Paşinyan yönetiminin Dağlık Karabağ işgalini sona erdirmesinin ve Azerbaycan ordusunun başarılı olması için Ankara, Bakü, Tahran ve Moskova ittifakının oluşturulması mecburi olduğunu söyledi.
ABD ve Soros desteğiyle Ermenistan yönetimine geldiğini, bundan rahatsız olan Moskova ve Tahran ile ittifak sağlanması durumunda Dağlık Karabağ ve Zengezur geçidi sorunun hal olacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve yönetimindeki devlet bakanlarının hepsi ABD ve Soros destekli olarak önce ayaklanma başlattı. sonrada Ermenistan’da seçim yapıldı ve Başbakan olarak yönettiği Ermenistan’ı Rusya karşıtı politikalarla hep gündeme geldi. Son olarak işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ ile hiç ilgisi olmayan Azerbaycan Tovuz bölgesine saldırmakla aslında Azerbaycan’la derdinin olmadığı asıl hedef Türkiye’yi Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerinden yüzünü Kafkasya’ya çevirmektir. Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’da kaybeden ABD’nin Soros kuklası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üzerinden Kafkasya’da güç gösterisi yapmak peşindedir. Bu ABD ve Soros’un Kafkasya oyunlarının bozulması için Ankara, Bakü, Tahran ve Moskova bir ittifak içine girmeli” dedi.
ABD ve Soros’un başarısız olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı gözden çıkartacağına değinen Gülbey, “Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan’ın işgal ettiği şehirleri kayıp etmesi ve çok sayıda Ermenistan askerinin ölmesinden dolayı ABD ve Soros bu kukla Paşinyan’ın arkasından desteğini çekecektir. Ermenistan’da liderlere yapılan suikastlarla meşhur oluşundan dolayı yine Ermenistan yeni bir lider suikastına şahit olur mu diye endişelerimiz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

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