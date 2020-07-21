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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Sırplar Ermenistan üzerinden Türk düşmanlığı yapıyor”

IĞDIR HABERLERİ  | 21.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Sırbistan’ın büyük miktarda silah sevk ettiğini ve bu konuda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca Sırbistan’ın Azerbaycan geçici Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak gereken diplomatik uyarının yapıldığını, Sırpların halen Türk düşmanlıklarının bitmediğini gösterdiğini söyleyerek kınadıklarını bildirdi.2018 yılında Ermeni Diasporasının Sırbistan Milli Meclisine sunduğu sözde Ermeni soykırımı tasarısını red etmesiyle oluşan Sırbistan Türkiye dostluğunun ne kadar sahte bir dostluk olduğunu bildiren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Sırplar 1995 yılında Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen 8 bin 372 Müslüman Boşnak’ın acıları unutulmamışken, Azerbaycan Türklerini katletsinler diye Ermenistan’a yüklü silah sevkiyatı yapması halen Müslüman ve Türk düşmanlıklarının devam ettiğini göstermektedir.

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Sırplar Ermenistan üzerinden Türk düşmanlığı yapıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Sırbistan’ın büyük miktarda silah sevk ettiğini ve bu konuda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca Sırbistan’ın Azerbaycan geçici Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak gereken diplomatik uyarının yapıldığını, Sırpların halen Türk düşmanlıklarının bitmediğini gösterdiğini söyleyerek kınadıklarını bildirdi.
2018 yılında Ermeni Diasporasının Sırbistan Milli Meclisine sunduğu sözde Ermeni soykırımı tasarısını red etmesiyle oluşan Sırbistan Türkiye dostluğunun ne kadar sahte bir dostluk olduğunu bildiren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Sırplar 1995 yılında Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen 8 bin 372 Müslüman Boşnak’ın acıları unutulmamışken, Azerbaycan Türklerini katletsinler diye Ermenistan’a yüklü silah sevkiyatı yapması halen Müslüman ve Türk düşmanlıklarının devam ettiğini göstermektedir. Ne ilginçtir ki Srebrenitsa’da yapılan katliamın tarihi 13 Temmuz Ermenilerinde Azerbaycan’a saldırmalarının tarihi 12 Temmuz ve bu (Sırp ve Ermeni) iki Müslüman Türk düşmanı halklar bu tarihleri seçerek neyin mesajını vermek istiyorlar onu da dünya kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” dedi.
Dünya’da Müslüman ve Türklerin iki ezeli düşmanı Sırplar ve Ermeniler olduğunu belirten Gülbey, “Avrupa’nın maşası Sırbistan Rusların maşası ise Ermenistan’dır. Bu iki ırkta Türk düşmanıdır. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sırbistan Azerbaycan Geçici maslahatgüzarı Danica Bejnovic’i Bakanlık binasına sesleyerek uyarmıştır. Türkiye’de Sırbistan Ankara Büyükelçisini Bakanlığa sesleyerek uyarması gerekmektedir. Bizce bu konuda hem taraf olduğumuzu hem de hassas olduğumuzu anlamalılar. ASİMDER Genel Merkezi olarak Azerbaycan topraklarına ateşkes antlaşmasını hiçe sayarak tekrardan işgalci ve soykırımcı zihniyetini ortaya koyan Ermenistan’ı ve yaptığı yüklü silah sevkiyatıyla soykırıma destek olan Sırbistan’ı esef ve şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

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