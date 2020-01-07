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  4. Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği asırlardır sürdürülüyor.Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında ’kaz tiridi’nin geldiğini ifade eden Aslanapa Çamdibi köyünden 41 yaşındaki Menderes Altın, "Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bölümü kaz yetiştirir.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği asırlardır sürdürülüyor.
Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında ’kaz tiridi’nin geldiğini ifade eden Aslanapa Çamdibi köyünden 41 yaşındaki Menderes Altın, "Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bölümü kaz yetiştirir. Köyümüzün hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 100 ile 150 lira arası alıcı buluyor’’ dedi.

’’Odalarda düzenlediğimiz kaz tridi etkinliği aslında bir kültürdür’’

Altın, ’’Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkar. Yanına köydeki kadınlarımız tarafından tamamen doğal yapılan turşular misafirlerimize ikram edilir. Köy odalarımızda kaz tridi yenir. Her 15 günde bir sırası gelen hane bunu yapar. Köyümüze Kütahya il merkezi ve çevre ilçelerden misafirlerimiz, özel olarak bu eşsiz lezzzeti tatmak ve yemekten sonra doyumsuz oda sohbeti için gelirler. Tritten sonra ikram edilen özel kahve sohbetin en önemli tadıdır. Odalarda düzenlediğimiz kaz tridi etkinliği aslında bir kültürdür. Asırlardır devam eden bu kültürü biz bölgemizde yaşatmaya devam ediyoruz"diye konuştu.

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