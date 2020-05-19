YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Asırlık konser

Asırlık konser

ORDU HABERLERİ  | 19.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Ordu’nun il oluşunun 100.

Ordu’nun il oluşunun 100. yılında ilk kez bir belediye orkestrası tarafından Tasavvuf Musikisi Konseri verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından binlerce kişi canlı olarak izledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, toplu olarak bir araya gelemeyen vatandaşları, sosyal medya hesapları üzerinden her hafta farklı bir etkinlikle buluşturuyor. Kültür sanat etkinlikleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Tasavvuf Musikisi Konseri ile devam etti. Taşbaşı Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan’ın sunumuyla gerçekleştirilen konser, Şef Alper Yavuz tarafından yönetildi. Tasavvuf musikisinin ruhlara şifa en eşsiz eserlerinin icra edildiği konseri, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Semazen gösterisinin de yer aldığı konserde, hicaz, segah ve hüzzam makamında sevilen ilahiler seslendirildi.

Ordu tarihinde bir ilk
1940’lı yılların başında Ordu Belediyesi tarafından kurulan bando takımı, ekibin emekli olmasından dolayı dağıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesiyle birlikte, geliştirilerek yepyeni bir kimlik ile “Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası” adı altında tekrardan kuruldu. İlk konserini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, kısa sürede 12. konserine imza attı. Gerçekleştirilen Tasavvuf Musukisi Konseri, Ordu’nun il oluşundan bu yana, bir belediye ekibi tarafından verilen ilk konser oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Ordu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Fatih Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nilüfer Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nur Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Acar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Defne Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.