Asist yapacağını 'Maçkolik'ten öğrendi! Samsunspor-Trabzonspor maçına damga vuran an

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Trabzonspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Samsunspor olurken, karşılaşmanın son bölümünde yaşanan bir an geceye damga vurdu.

"MAÇKOLİK'TEN BİLDİRİM GELDİ"

Tribünde bulunan bir Samsunspor taraftarı skorda dengenin olduğu dakikalarda korner atışını kullanmaya gelen Zeki Yavru'ya 'Zeki Maçkolik'ten bildirim geldi, gol olacak gol' diye bağırdı ve o anları kaydetti.

"GOL OLACAK GOL"

Zeki Yavru'nun korneri sonrası Carlo Holse, topu Trabzonspor fileleri ile buluşturarak golü attı. Zeki Yavru ise gole sevinirken, kendisine korner vuruşu öncesi 'Gol olacak gol' diye bağıran taraftara bakarak, gol mutluluğunu paylaştı.

İŞTE O ANLAR...