Asit saldırısında yüzü tanınmaz hale gelmişti

2008 yılında Stefan Sylvestre tarafından saldırıya uğrayan, yüzü asitle yanıp tanınmaz hale gelen sunucu Katie Piper kötü günler geride bıraktı. 35 yaşındaki sunucu paylaştığı fotoğraflarla, tedaviler sayesinde ne kadar çok ilerlediğini tüm dünyaya gösterdi.