2008 yılında Stefan Sylvestre tarafından saldırıya uğrayan, yüzü asitle yanıp tanınmaz hale gelen sunucu Katie Piper kötü günler geride bıraktı. 35 yaşındaki sunucu paylaştığı fotoğraflarla, tedaviler sayesinde ne kadar çok ilerlediğini tüm dünyaya gösterdi.
Asit saldırısında yüzü tanınmaz hale gelmişti
İngiltere’nin sevilen televizyon sunucusu, 2008 yılında korkunç bir saldırıya uğramıştı. Stefan Sylvestre adlı saldırgan sunucunun yüzünü asitle tamamen yakmıştı. O dönem dünyanın gündemine oturan saldırı sonrası, güzel sunucu onlarca estetik operasyon geçirdi.
Eski erkek arkadaşı Daniel Lynch'in planladığı ve Stefan Sylvestre adlı saldırganın gerçekleştirdiği korkunç saldırı sonucu Katie Piper’ın gözleri artık kısmen görmüyor.
Tüm enerjisini iyileşmeye veren Katie Piper, 2017 yılında en küçük kızı Penelope'yi kucağına aldı.
35 yaşındaki Katie Piper, Noel gecesi paylaştığı fotoğrafla kötü günleri geride bırakıp, hayatına dolu dolu devam ettiğini tüm dünyaya gösterdi. Mutlu ve sağlıklı görünen Piper, fotoğrafını “Hayata minnettarım” notuyla paylaştı.
Asit saldırısının ardından yüzü tanınmaz hale gelen Katie Piper'ın İngiltere'de tedavisine başladı. Yıllar içinde 100'e yakın operasyon geçirdi. Piper, 2015 yılında Richard James Sutton ile hayatını birleştirmişti.
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