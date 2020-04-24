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Aşk 101’in Eda’sı Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk 101 oyuncuları!

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2020 18:19 | Son Güncelleme

Daha başlamadan tartışmalara yol açan Aşk 101 dizisi Netflix’te yayımlandı. Şimdi dizinin oyuncuları merak ediliyor. Aşk 101 oyuncuları arasında yer alan ve Eda karakterini canlandıran Kubilay kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaçtır?

Aşk 101’in Eda’sı Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk 101 oyuncuları!

Netflix’teki ilk Türk gençlik dizisi olan Aşk 101 yayımlandı. Tartışmalara ve protestolarla başlayan diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Aşk 101 oyuncuları özellikle ilgi çekiyor. Örneğin Eda karakterini canlandıran Kubilay kimdir araştırılıyor. İşte oyuncunun kariyerinden detaylar...

ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 doğumlu olan Alina Boz Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus Babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Alina Boz Türkçe'yi Türkiye'ye geldikten sonra yedi yaşından sonra öğrendi.

Türkiye'ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol aldı. Alina Boz dizilerde rol alması ile dikkat çektiği sektörde reklam filmlerinde de yer aldı. Alina Boz Star TV'de yayınlanan başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın oynadığı Paramparça dizisinde Hazal karakterini canlandırdı.

Alina Boz 2017 yılında da Sevdanın Bahçesi isimli dizide rol aldı. Sibel Can ve Emre Kınay ile birlikte kamera karşısına geçen Alina Boz, Defne karakterini canlandırdı. Alina Boz daha sonra Vatanım Sensin dizisinde de izleyici ile buluştu. Alina Boz TRT'de yayınlanan Ellerimi Bırakma dizisinde başrolleri oynadı. Alina Boz oyunculuk kariyerine devam ediyor.

ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDADIR?

Genç oyuncu 22 yaşındadır.

ALİNA BOZ NERELİDİR?

Aslen Moskova doğumludur. İstanbul’da büyümüştür.

Aşk 101 Netflix’te başladı! İşte Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusuAşk 101 Netflix’te başladı! İşte Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusu
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