Aşk 101’in Eda’sı Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk 101 oyuncuları!

Netflix’teki ilk Türk gençlik dizisi olan Aşk 101 yayımlandı. Tartışmalara ve protestolarla başlayan diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Aşk 101 oyuncuları özellikle ilgi çekiyor. Örneğin Eda karakterini canlandıran Kubilay kimdir araştırılıyor. İşte oyuncunun kariyerinden detaylar...

ALİNA BOZ KİMDİR?

14 Haziran 1998 doğumlu olan Alina Boz Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus Babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Alina Boz Türkçe'yi Türkiye'ye geldikten sonra yedi yaşından sonra öğrendi.

Türkiye'ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol aldı. Alina Boz dizilerde rol alması ile dikkat çektiği sektörde reklam filmlerinde de yer aldı. Alina Boz Star TV'de yayınlanan başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın oynadığı Paramparça dizisinde Hazal karakterini canlandırdı.