Aşk 101’in Işık’ı İpek Filiz Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk 101 oyuncuları!

Netflix’teki ilk Türk gençlik dizisi olan Aşk 101 yayımlandı. Tartışmalara ve protestolarla başlayan diziyle ilgili detaylar merak ediliyor. Aşk 101 oyuncuları özellikle ilgi çekiyor. Örneğin Işık karakterini canlandıran Kubilay kimdir araştırılıyor. İşte oyuncunun kariyerinden detaylar...

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise de öğrenim gören İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in paylaştığı Kayıtdışı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Tuğba karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncu aynı zamanda Lc Waikiki ve Çokokrem reklam filmlerinde de rol almıştır.

Boyu 1.63 m, kilosu da 50 kg'dır.

İPEK FİLİZ YAZICI KAÇ YAŞINDADIR?

Genç oyuncu 19 yaşındadır.

İPEK FİLİZ YAZICI NERELİDİR?

Genç oyuncu İstanbulludur.