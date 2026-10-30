Özlem Öz'ün hesabına erişim engeli getirildi! Tayyar Öz’den açıklama gecikmedi: 'Yeni hesap üzerinden...'

Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün geçtiğimiz aylarda isimleri kara para aklama skandalına karışmış ve vergi kaçırma şüphesiyle haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı.

Instagram'da 4,5 milyon takipçiye sahip Özlem Öz, lüks paylaşımları ile sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Özlem Öz bu defa oğlunun sünnet sürecine ilişkin paylaşımlarıyla tepkilerin odağına yerleşti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Doktorla yapılan konuşmanın da yer aldığı içeriklere tepki gösteren kullanıcılar, çocuk mahremiyetine dikkat çekerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Bakanlığın başvurusunun ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Özlem Öz'ün eşi Tayyar Öz bir video çekerek sürece dair açıklamalar da bulundu. Tayyar Öz; 'Hukuk önünde kendimizi ifade edeceğiz, Özlem Hanım da kendisini toparladıktan sonra çocukların olmadığı yeni bir hesap üzerinden paylaşımlarını yapmaya başlayacak' dedi.