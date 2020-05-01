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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyada beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 07:38 | Son Güncelleme

Aşk 101'de Işık karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı yaşıyla herkesi şaşırttı! Henüz 19 yaşında olan Yazıcı'nın paylaşımlarına şu sıralar yoğun ilgi var.

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyada beğeni topladı

Aşk 101'in Işık karakteri sosyal medyada gündem oldu. Dizinin masum, aşka inanan, çalışkan ve güzeller güzeli karakterinin sosyal medya hesabına ilgi arttı.

İpek Filiz Yazıcı rol arkadaşları arasında en küçük olan isimlerden biri; Yazıcı 2001 doğumlu, yani neredeyse 19 yaşında.

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Geçtiğimiz sene liseden mezun olan İpek Yazıcı, Aşk 101 ile beraber 4. dizisinde oynamış oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. Ardından mini internet dizisi 7 Yüz'de yer aldı. 2017 yılında henüz 16 yaşında iken yine bir liseliyi canlandırdığı Kayıtdışı dizisinde oynadı. 2017 yılında henüz 16 yaşında iken yine bir liseliyi canlandırdığı Kayıtdışı dizisinde oynadı.

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Kayıtdışı dizisinde Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert gibi isimlerle çalışmıştı.

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Alina Boz'un başrolünde olduğu ve şimdiki popülerliğini kazandığı dizi Elimi Bırakma'da yine birlikte oynamışlardı.

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Henüz 19 yaşında olan İpek Yazıcı'nın oyunculuğu beğeni toplarken sosyal medya paylaşımlarına da şu sıralar beğeni yağıyor.

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