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  4. Aşk Adası'nın şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu, John Wick: Bölüm 4 galasında!

Aşk Adası'nın şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu, John Wick: Bölüm 4 galasında!

07.03.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'da, John Wick: Bölüm 4 filminin prömiyeri Cineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı. Love Island adlı reality show programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu kırmızılar içinde geceye katıldı.

Aşk Adası'nın şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu, John Wick: Bölüm 4 galasında!

John Wick: Chapter 4 galası İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Galaya, başroldeki Keanu Reeves ile birlikte filmde yer alan tüm oyuncular katıldı.

24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick: Bölüm 4'ün galasında Love Island adlı reality show programında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da boy gösterdi.

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Kırmızı cesur bir elbiseyle geceye katılan oyuncu sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

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Ekin Su galaya geçtiğimiz günlerde kendisine evlenme teklifi ettiği iddia edilen sevgilisi Davide ile katıldı. Ekin-Su evlenme teklif ettiği iddialarını reddetmişti.

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