“Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı" diyen Reynmen'in sevgilisi merak edildi! Reymen'in aşkının pozları dikkat çekti

Son dönemde ilk yıllarına göre daha gözlerden uzak yaşayan fenomen Reynmen Katarsis’e konuk oldu. Gökhan Çınar'ın sunduğu programa katılan Reynmen keyifli halleriyle dikkat çekti.

Reynmen, katıldığı Katarsis yayınında Gökhan Çınar’ın “Yüzün parlıyor, aşk sana iyi geldi” yorumu karşısında utandı. Programa sevgilisiyle gelen ve sevgilisinin karşısında oturmasından dolayı heyecanlandığını dile getiren Reynmen “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" dedi.

REYNMEN EVLENMEK İSTİYOR

Fenomen "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncenin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var" yanıtını verdi.

Reynmen'in sözleri sonrası sevgilisi merak edildi. Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

MISS TURKEY YARIŞMASINA GİRMİŞTİ

Güzel kadının iddialı pozlarına hayranlarından beğeni yağıyor. Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017 finalistlerinden. 26 yaşındaki Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de bir üniversitede psikoloji alanında eğitim görüyor.



