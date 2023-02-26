Aşk defteri kabarık... Umut Evirgen, şimdi de Ayça Ayşin Turan ile...

Aşk defteri kabarık olan işletmeci Umut Evirgen yeni bir isimle anılıyor. Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen son olarak da “Yunanistan’ın Hadise’si” olarak bilinen şarkıcı Josephine Wendel ile aşk yaşamıştı.

Umut Evirgen'in bu ilişkisi de uzun sürmedi. Magazin D'nin haberine göre; güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

İddialara göre ünlü çift gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan’ın evinde buluşuyor.