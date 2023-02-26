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Aşk defteri kabarık... Umut Evirgen, şimdi de Ayça Ayşin Turan ile...

26.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen, şimdi de Ayça Ayşin Turan ile aşk iddialarıyla gündemde...

Aşk defteri kabarık... Umut Evirgen, şimdi de Ayça Ayşin Turan ile...

Aşk defteri kabarık olan işletmeci Umut Evirgen yeni bir isimle anılıyor. Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen son olarak da “Yunanistan’ın Hadise’si” olarak bilinen şarkıcı Josephine Wendel ile aşk yaşamıştı.

Umut Evirgen'in bu ilişkisi de uzun sürmedi. Magazin D'nin haberine göre; güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Ekran Alıntısı

İddialara göre ünlü çift gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan’ın evinde buluşuyor.

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Ayça Ayşin Turan Umut Evirgen Hadise

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